Выглядит отлично: 59-летняя американская телезвезда кожаным платьем подчеркнула стройную фигуру

Американская телезвезда Луан де Лессепс посетила гала-концерт Dead Funny: An All-Star Tribute To Joan Rivers в театре в Нью-Йорке. Для своего появления она выбрала пикантный лук.

На женщине было черное кожаное платье без бретелек и с вырезом под грудью, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд она дополнила нюдовыми колготами в сетку и черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках.

Луанн де Лессепс / Фото: Getty Images

Луанн собрала волосы сзади, сделала насыщенный макияж с пышными густыми накладными ресницами и розовой помадой, а также белый маникюр. В ушах у нее были серебряные серьги, на шее – серебряное колье, а на запястьях – парные серебряные браслеты.

Напомним, Луанн де Лессепс на церемонию вручения премии God's Love We Deliver Golden Heart пришла в вечернем изумрудном платье с блестками и одной бретелькой.

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