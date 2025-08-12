ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
170
1 мин

Выглядит отлично: 59-летняя супермодель Синди Кроуфорд позировала в купальнике на пляже

Звезда показала фото с отдыха в Сети.

Юлия Кудринская
Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Getty Images

59-летняя американская звезда и одна из супермоделей 90-х — Синди Кроуфорд — опубликовала в своем Instagram новые фото, сделанные на пляже.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Звезда подиумов позировала в черном слитном купальнике и белой рубашке. Выглядит супермодель потрясающе. Это и неудивительно, ведь она большая поклонница фитнеса и в 90-х даже выпустила несколько культовых видеопрограмм с тренировками, которые сразу стали очень популярными, да и остаются такими сейчас.

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Instagram Синди Кроуфорд

Спустя почти 30 лет Синди продолжает уделять большое внимание спорту — секрет ее фигуры заключается в сочетании регулярных тренировок, сбалансированного питания и здорового образа жизни. Модель утверждает, что занимается спортом не менее 3-4 раз в неделю.

Ранее, напомним, супермодель Синди Кроуфорд в мини-шортах и шляпе покаталась на сапборде.

