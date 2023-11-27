Выглядит отлично: 65-летняя Мишель Пфайффер ошеломила моложавым видом

Обладательница премий "Золотой глобус" и BAFTA, а также номинантка на "Оскар" и "Эмми" – 65-летняя Мишель Пфайффер – удивила своим внешним видом. Актриса, одетая в водолазку с флористичным принтом и жакет, сделала селфи перед какими-то съемками.

"Всем счастливого воскресенья", - подписала фото Мишель. Фолловеры звезды, в том числе ее коллега Джулианна Мур, засыпали ее хвалебными комментариями. И действительно, выглядит актриса потрясающе.

Также Пфайффер показала фотографию, на которой она запечатлена с мужем – Дэвидом Р. Келли – у рождественской елки. Супруги недавно отпраздновали 30 лет со дня свадьбы.

Напомним, ранее Мишель Пфайффер впервые за долгое время посетила светское мероприятие. На премьеру актриса надела элегантный образ от бренда от Saint Laurent, который был представлен в коллекции весна-лето 2023 в Париже.

Мишель Пфайффер / Фото: Associated Press

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