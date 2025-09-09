- Дата публикации
Выглядит отлично: 67-летняя Шерон Стоун позировала в купальнике с анималистическим принтом
Актриса поделилась фото с отдыха.
67-летняя американская актриса и продюсер — Шерон Стоун — порадовала поклонников новым снимком в Instagram. Звезда позировала на борту катера. На ней был белый слитный купальник с анималистическим принтом и солнцезащитные очки.
«Прекрасный день на воде в Лос-Анджелесе. Боже, благослови Америку», — написала актриса под фото. Выглядит звезда отлично. Рядом с ней на сиденье лежит белая кружевная пляжная сумка с вышитой красной надписью Roma.
Ранее, напомним, Шерон Стоун позировала для глянца в луке от львовского бренда. Она стала главной звездой летнего выпуска журнала Vogue Adria, а в интервью изданию рассказала о новых проектах, о том, почему она все еще верит в лучший мир, и о своем переходе от актерства к искусству.