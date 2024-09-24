Выглядит отлично: 73-летняя Джейн Сеймур похвасталась фигурой в ярком купальнике

73-летняя британская актриса, продюсер и писательница, звезда сериала "Доктор Квин" – Джейн Сеймур – опубликовала несколько фотографий, сделанных у бассейна. Звезда позирует в слитном красном купальнике с достаточно глубоким декольте.

instagram.com/janeseymour

"Солнечный свет и немного красного – чего еще можно желать? Давайте сегодня выйдем на улицу, сделаем глубокий вдох и не забудем наслаждаться маленькими радостями. Пусть таких моментов будет больше!" – написала Сеймур под фото.

Актриса выглядит просто потрясающе для своего возраста.

instagram.com/janeseymour

"Сегодня официально первый день осени (22 сентября – день осеннего равноденствия – Прим. Ред.), и я рада сообщить, что пока никаких свитеров! Сделайте сегодня что-нибудь, что заставит ваше сердце улыбнуться!" – добавила она.

Напомним, ранее Джейн Сеймур поразила роскошной внешностью на красной дорожке. Она посетила мероприятие SeriesFest в Денвере, на которое пришла в черном обтягивающем платье с декольте в форме сердца.

Джейн Сеймур / Фото: Getty Images

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