Выглядит отлично: Энди Макдауэлл подчеркнула стройную фигуру платьем с пайетками

63-летняя актриса в третий день Каннского кинофестиваля появилась на красной дорожке в очаровательном образе.

Энди Макдауэлл посетила вчера премьеру фильма "Все прошло хорошо", которая прошла в рамках 74-го Каннского кинофестиваля.

На красной дорожке актриса продемонстрировала роскошный образ в белом платье по фигуре от Atelier Versace, расшитое пайетками, на одно плечо. Оно идеально сидело на стройной фигуре звезды.

Энди Макдауэлл / Associated Press

Платье Энди скомбинировала с белыми босоножками и серебристым клатчем-футляром.

Энди Макдауэлл / Associated Press

Седую волосы актриса собрала в элегантную прическу и сделала насыщенный макияж глаз, а также накрасила губы красной помадой. Зону декольте и шею она оставила без украшений.

Макдауэлл выступает за естественную красоту. Она не стесняется седины и морщин на лице.

Энди Макдауэлл / Associated Press

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