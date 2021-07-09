Выглядит отлично: Энди Макдауэлл подчеркнула стройную фигуру платьем с пайетками

63-летняя актриса в третий день Каннского кинофестиваля появилась на красной дорожке в очаровательном образе.
Энди Макдауэлл посетила вчера премьеру фильма "Все прошло хорошо", которая прошла в рамках 74-го Каннского кинофестиваля.
На красной дорожке актриса продемонстрировала роскошный образ в белом платье по фигуре от Atelier Versace, расшитое пайетками, на одно плечо. Оно идеально сидело на стройной фигуре звезды.
Платье Энди скомбинировала с белыми босоножками и серебристым клатчем-футляром.
Седую волосы актриса собрала в элегантную прическу и сделала насыщенный макияж глаз, а также накрасила губы красной помадой. Зону декольте и шею она оставила без украшений.
Макдауэлл выступает за естественную красоту. Она не стесняется седины и морщин на лице.
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