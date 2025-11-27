Выглядит отлично: Ева Лонгория позировала в кроп-топе и лосинах после тренировки

Ева Лонгория / © Associated Press

50-летняя актриса, продюсер и бизнесвумен — Ева Лонгория — поделилась в своем Instagram видео с занятий спортом, которым она занимается регулярно — он уже стал неотъемлемой частью ее ежедневной рутины.

Звезда запрыгивает на тумбу. Это универсальное упражнение из кроссфита, которое развивает силу ног, тренирует выносливость и координацию, также высокоинтенсивно, а значит, калориезатратно.

© Instagram Евы Лонгории

После тренировки Ева сделала селфи. Она позировала в кроп-топе и лосинах. Фигура актрисы выглядит отлично. Результат регулярных тренировок — налицо.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Также Лонгория отмечает, что активно двигается в течение всего дня — она много гуляет со своим сыном и любит танцевать во время приготовления пищи. А в питании придерживается принципа «чистой» еды (овощи, белок, полезные жиры), хотя иногда позволяет себе что-то «вредное», например, блюда своей любимой мексиканской кухни.

