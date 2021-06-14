Выглядит отлично и без фотошопа: Кортни Кардашьян похвасталась фигурой в черном бикини

Звезда реалити продемонстрировала пляжный лук.
Похоже, в жизни 42-летней Кортни Кардашьян наступил хороший период. Она счастлива в отношениях с новым бойфрендом – барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером. И фото в ее Instagram – тому подтверждение.
На новом снимке в ее фотоблоге счастливая Кортни позирует в летнем аутфите. Она одета в черное бикини, сапоги-казаки и рубашку с принтом. Ее образ дополняет бейсболка цвета хаки. Фигура мамы трех детей выглядит отлично. И, похоже, фото не было редактировано в фотошопе, что любят делать сестры Кардашьян.
Напомним, ранее Кортни Кардашьян показывала пикантный лук. Она была в бельевом платье розового цвета с черной кружевной отделкой и на тонких бретельках. Лук звезда дополнила черными босоножками на шпильках.