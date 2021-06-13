Выглядит отлично: Ким Кардашьян в сексуальном бикини позировала у бассейна

40-летняя звезда реалити и инфлюенсер похвасталась соблазнительной фигурой.

Ким Кардашьян обожает хвастаться своими сексуальными пышными формами. На этот раз звезда реалити показала фото с отдыха. Она сделала снимок в бассейне.

Ким соблазнительно позировала в стильном абрикосовом купальнике, демонстрируя на камеру пышный бюст, осиную талию и широкие бедра. Волосы ее были распущены, а на лице отсутствовала косметика. Выглядит Кардашьян великолепно.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Еще звезда реалити похвасталась пышной пятой точкой в интересном комбинезоне с вырезами на ягодицах и спине. Наряд она дополнила ботильонами на шпильке и насыщенным макияжем.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Напомним, ранее Ким продемонстрировала аутфит в боди оливкового цвета, которое сочетала с очень странной терракотовой юбкой, которая была похожа просто на длинный шлейф. А еще она сделала селфи в туалете уже в другом луке.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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Ким Кардашьян в купальниках (20 фото)

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