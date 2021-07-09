Выглядит отлично: Ксения Мишина похвасталась стройной фигурой в нижнем белье

Актриса, экс-"Холостячка" и победительница шоу "Танцы со звездами" продемонстрировала свое тело после бьюти-процедуры.

Ксения Мишина сходила на бьюти-процедуру и, пока не оделась, решила похвастаться стройной фигурой. На видео в Instagram Stories она предстала в черном нижнем белье. После процедуры кожа покраснела, но это не испортило общего впечатления от ее красивой подтянутой фигуры.

Ксения Мишина / Instagram Ксении Мишиной

Напомним, Ксения дублировала роль в анимационном приключении "Бэби Босс - 2: Семейный бизнес". На премьере анимации Мишина появилась в стильном луке: в черном кроп-топе, белой рубашке, завязанной на талии, и широких черных брюках. Наряд она дополнила черными босоножками и сумкой-багетом.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / Алина Онопа, ТСН.ua

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Ксения Мишина и Александр Эллерт на премьерном показе комедийного анимационного фильма "Бэби Босс 2: Семейный бизнес 2" (7 фото)

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