Выглядит отлично: Линдсей Лохан показала селфи без макияжа

Линдсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

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38-летняя американская актриса Линдсей Лохан опубликовала в своем Instagram серию разнообразных фото, сделанных за последнее время, чтобы показать поклонникам, чем она занимается в обычной жизни.

© Инстаграм Линдсей Лохан

© Инстаграм Линдсей Лохан

На одном из фото она позировала совсем без макияжа. Выглядит актриса потрясающе. Это ответ всем хейтерам, которые утверждали, что Линдсей прибегла к помощи пластической хирургии и стала на себя не похожа.

© Инстаграм Линдсей Лохан

© Инстаграм Линдсей Лохан

Лохан показала и своего сына Луайя, играющего на горке и с мыльными пузырями, которые запускал его отец. Напомним, в 2022 году актриса вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса, с которым познакомилась в 2019 году. В июле 2023-го у них родился сын. Сейчас они живут в Дубае.

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© Инстаграм Линдсей Лохан

© Инстаграм Линдсей Лохан

Опубликовала Линдсей и селфи со своим младшим – 28-летним – братом, которого зовут Дакота. Сейчас он развивает свою модельную и актерскую карьеру. Она активно поддерживает брата и делится его успехами в соцсетях.

Линдсей Лохан с братом Дакотой / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ранее, напомним, Линдсей Лохан примерила эффектные наряды во время фотосессии для журнала Vogue Czechoslovakia.