Выглядит отлично: молодая мама и девушка Венсана Касселя покрутила бедрами перед камерой

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста – в середине января 2025-го родила своего первого ребенка, его отцом стал 57-летний актер Венсан Кассель. О рождении ребенка первым сообщил сам Венсан – он опубликовал в Instagram картинку, на которой изображен мальчик в спортивной футболке с надписью "Каэтано". Поклонники пары сделали вывод, что у них родился сын и ему дали имя Каэтано.

instagram.com/narahbaptista

Спустя полтора месяца после родов Нара уже чувствует себя отлично. В своем Instagram она показала видео, на котором позирует в асимметричном бежевом топе и белом платке, завязанном на бедрах. Она с кружкой в руках танцует перед камерой и делает макияж. "Утро в Рио-де-Жанейро. Купание в море, кофе, тапиока и этот альбом Badbunny на повторе", - написала Нара под видео.

Еще совсем недавно модель признавалась, что столкнулась с трудностями в послеродовом периоде. Она отмечала, что временами чувствует себя разбитой и пребывает в меланхолии. Судя по всему, Нара постепенно нашла дорогу обратно к себе и уже отлично себя чувствует.

Ранее, напомним, возлюбленная Венсана Касселя – Нара Баптиста – сверкнула фигурой в бикини. Девушка порадовала своих поклонников новыми снимками в Сети.

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