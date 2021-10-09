Выглядит отлично: Пенелопа Крус появилась на фотоколле в роскошном мини от Chanel

Звезда очаровала новым нарядом.

Пенелопа Крус продолжает рекламировать свою новую работу - фильм "Параллельные матери". За свою игру в этой картине актриса была удостоена награды "Лучшая женская роль" на Венецианском кинофестивале в этом году.

В пятницу, 8 октября, в Нью-Йорке состоялся показ этого фильма в рамках местного кинофестиваля, а перед ним был организован фотоколл со звездами и создателями ленты. Пенелопа появилась перед камерами в черном мини-платье от Chanel, расшитом пайетками. Сзади наряд украшал фатиновый "хвост".

Пенелопа Крус / Associated Press

Свой образ актриса дополнила черными босоножками, прической "улей" и нюдовым макияжем.

Пенелопа Крус / Associated Press

Фильм рассказывает историю двух женщин, которые встречаются в больничной палате во время родов. Они обе одиноки и случайно забеременели. Янис - взрослая женщина и ни о чем не жалеет. Другую героиню зовут Ана, она юна и напугана. Жизни героинь будет протекать параллельно, пока они воспитывают детей и меняются под воздействием времени и обстоятельств.

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Пенелопа Крус в Каннах (7 фото)

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