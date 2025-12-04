Выглядит отлично: топ-модель Жасмин Тукс похвасталась фигурой спустя месяц после родов

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Реклама

34-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — во второй раз стала мамой 28 октября, у нее родился сын, которого назвали Матео. Вскоре после родов она с мужем и детьми устроили первую совместную фотосессию.

Жасмин Тукс с мужем и детьми / © Instagram Жасмин Тукс

И вот спустя месяц после родов Жасмин решила показать свою фигуру в обтягивающей спортивной форме. Она позировала в топе и лосинах. На ее пальце было кольцо с огромным камнем, а на руке — часы в виде змеи от Bvlgari.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Выглядит Тукс просто отлично. Отметим, модель и ее муж — исполнительный директор Snapchat, сын вице-президента Эквадора Хуан Дэвид Борреро — воспитывают также 2,5-летнюю дочь Мию Викторию.

Реклама

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Ранее, напомним, Жасмин Тукс, будучи на 9-м месяце беременности, открыла легендарное шоу Victoria’s Secret и вышла на подиум в лаконичном атласном нижнем белье красивого оттенка капучино и платье-сетке с большими бусинами-висюлькам. А ее крыльями в этот раз были совсем не крылья, а большая декорация в виде ракушки. В этом образе Жасмин напоминала картину итальянского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».

Жасмин Тукс / © Associated Press