Выглядит отлично: звезда "Аватара" Зои Салдана продемонстрировала три роскошных образа

Каждый образ был хорошо продуман и отлично подчеркивал фигуру звезды.
Сейчас у актрисы Зои Салданы очень насыщенный график, поскольку совсем недавно вышел романтический сериал с ее участием "Вкус к жизни", а также в декабре запланирована премьера второй части фильма "Аватар", где она опять появится.
Именно поэтому актриса всего за несколько дней успела посетить несколько популярных шоу Америки и продемонстрировать эффектные образы.
Особенно привлек внимание ее вечерний наряд с очень глубоким декольте от бренда от Michael Kors. Впервые этот платье с пайетками было представлено брендом в коллекции весна-лето 2023.
Дополнили образ пучок балерины, лаконичные украшения и босоножки с ремешками. Этот наряд она выбрала про программы "Ночное шоу с Джимми Фэллоном".
Также актриса посетила шоу Good Morning America, где продемонстрировала total look от бренда Gucci. На ней была красная юбка, белая рубашка и жакет-пальто оверсайз.
И третий ее образ был подобран для дневного ток-шоу The View. На звезде был атласный костюм из кофты и юбки лавандового оттенка от бренда Lafayette 148, который дополнили слингбэки от Christian Louboutin и черное пальто.
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