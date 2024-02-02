Выглядит потрясающе: 58-летняя модель похвасталась фигурой в бикини

58-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова восхитила своей подтянутой фигурой. Женщина показала снимки, сделанные на Карибах, которые занимают особенное место в ее сердце, так как в 1989 году она там вышла замуж и посещает их каждый год.

Позировала звезда в синем бикини – ее фигура выглядит потрясающе.

Паулина Поризкова/instagram.com/paulinaporizkov/

Паулина пропагандирует естественное старение, поэтому не прибегала к инъекциям красоты и не посещала пластического хирурга. Однако недавно ей сделали операцию по замене тазобедренных суставов, о чем она написала в своем Instagram, и даже показала шрамы после хирургического вмешательства.

Напомним, ранее пластический хирург рассказал, как правильно ухаживать за губами, чтобы не было морщин.

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