Выглядит потрясающе: 58-летняя модель похвасталась фигурой в бикини

Чешская модель показала снимки с Карибских островов.
58-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова восхитила своей подтянутой фигурой. Женщина показала снимки, сделанные на Карибах, которые занимают особенное место в ее сердце, так как в 1989 году она там вышла замуж и посещает их каждый год.
Позировала звезда в синем бикини – ее фигура выглядит потрясающе.
Паулина пропагандирует естественное старение, поэтому не прибегала к инъекциям красоты и не посещала пластического хирурга. Однако недавно ей сделали операцию по замене тазобедренных суставов, о чем она написала в своем Instagram, и даже показала шрамы после хирургического вмешательства.
Напомним, ранее пластический хирург рассказал, как правильно ухаживать за губами, чтобы не было морщин.
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