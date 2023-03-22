Выглядит потрясающе: 60-летняя Деми Мур сочетала мятое зеленое платье и огромную шубу

На светское мероприятие она пришла со средней дочерью.

60-летняя американская актриса Деми Мур посетила церемонию награждения Fashion Trust US, которая прошла в Голливуде. Мероприятие проводилось некоммерческой организацией, занимающейся финансированием и развитием молодых дизайнерских талантов, в этом году они провели свою первую церемонию награждения.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Деми и ее дочь Скаут Уиллис были среди гостей этого мероприятия. Мур продемонстрировала стройную фигуру в полупрозрачном зеленом платье с асимметричным подолом, которое надела без бюстгальтера.

Наряд немного помялся, но все же выглядел смело, а вот сочетала она его с огромной черной шубой, зеленой сумкой и черными туфлями. Деми распустила длинные волосы, сделала лаконичный макияж и завершила лук крупными серьгами.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Дочь звезда - 31-летняя Скаут - решила надеть на церемонию длинное розовое платье с халтером и плиссировкой. На животе у наряда был вырез, а на юбке - высокий разрез до бедра. Лук она дополнила клатчем со стразами и сапогами.

Деми Мур / Фото: Associated Press

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