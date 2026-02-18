Выглядит потрясающе: 61-летняя Эль Макферсон позировала в нижнем белье

Эль Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Реклама

61-летняя австралийская супермодель, актриса, продюсер и телеведущая — Эль Макферсон — появилась в рекламе бренда Bonds. Результат их сотрудничества она опубликовала в своем Instagram.

Эль позировала в трикотажных комплектах нижнего белья молочного, красного и черного цветов, а также в черном слитном купальнике. Выглядит модель просто потрясающе.

Эль Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Эль Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Отметим, Эль Макферсон была одной из самых известных супермоделей 1980-90-х наряду с Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл. Получила прозвище «The Body» («Тело») за идеальные пропорции и спортивную фигуру. В свои 61 год продолжает сниматься для фэшн-проектов, демонстрируя здоровый и естественный образ жизни без жестких диет и пластической хирургии.

Реклама

Эль Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Эль Макферсон / © Инстаграм Эль Макферсон

Эль неоднократно отмечала, что не боится возраста, а воспринимает его как процесс накопления опыта и мудрости. Она считает, что в 50+ женщина может выглядеть лучше, чем в молодости, если заботится о теле, уме и внутреннем мире. Для Макферсон важно чувствовать себя живой и энергичной — это отражается снаружи.

Ранее, напомним, модель Эль Макферсон позировала топлес.