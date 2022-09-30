Выглядит потрясающе: 67-летняя Донателла Версаче посетила мероприятие Амаль и Джорджа Клуни

Она традиционно надела на светское мероприятие лук от своего бренда.

После роскошного показа коллекции весна-лето 2023 в начале недели модельер Донателла Версаче отправилась в Нью-Йорк, чтобы посетить первую церемонию Clooney Foundation for Justice Albie. Мероприятие было организовано адвокатом по правам человека Амаль Клуни и ее мужем-кинозвездой Джорджем Клуни.

Перед камерами 67-летняя Донателла появилась в "металлическом" платье фиолетового отлива и с шифоновыми вставками. Наряд был длинным, не имел рукавов, но на нем был интересный крой в виде скошенных линий спереди. Наряд, конечно же, от Versace.

Донателла Версаче / Фото: Associated Press

Дополнили образ знаменитости туфли на высокой платформе, макияж со сверкающими шиммерными тенями, маникюр и несколько украшений.

Донателла Версаче / Фото: Getty Images

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