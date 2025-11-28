- Дата публикации
Шоу-бизнес
202
1 мин
Выглядит потрясающе: 70-летняя Крис Дженнер подчеркнула талию винтажным нарядом
Звезда продемонстрировала красивый образ для выхода в свет.
70-летняя Крис Дженнер, широко известна всем как участница шоу «Семейство Кардашьян», мама сестер Кардашьян, продюсер и бизнесвумен, поделилась в своем Instagram красивым луком.
Она позировала в винтажном сиреневом костюме от Mugler 1988-го года создания, который состоял из жакета с фигурным вырезом и баской и юбки чуть выше коленей. Ее образ завершили нюдовые туфли-лодочки, серьги-пусеты с крупными камнями и крестик на шее.
А на лице звезды был красивый макияж с акцентом на глаза, с персиковыми румянами и нюдовой помадой.
В комментариях под фото Крис засыпали лестными комментариями и комплиментами. А ее подруга Лорен Санчес — жена миллиардера Джеффа Безоса — написала в комментариях: «Вот это талия!»
Ранее, напомним, Крис Дженнер в винтажном наряде пришла поддержать дочь Ким на мероприятии во Франции. На ней было черное бархатное платье по фигуре от бренда Oscar de la Renta. Наряд имел акцентный белый плиссированный воротник и белые манжеты с черными лентами-бантиками.