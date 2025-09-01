ТСН в социальных сетях

Выглядит потрясающе: 92-летняя звезда фильма Хичкока "Головокружение" - Ким Новак - появилась в Венеции

Легендарная американская актриса получила награду "Золотой лев".

Ким Новак

Ким Новак / © Getty Images

Икона Голливуда 1950-1960-х годов - Ким Новак - посетила Венецианский кинофестиваль. На церемонии она получила премию "Золотой лев" за жизненные достижения. Кстати, свою славу актриса получила за главную роль в фильме Альфреда Хичкока "Головокружение" (Vertigo, 1958 год), который сейчас считается одним из лучших киношедевров всех времен.

Ким Новак / © Getty Images

Ким Новак / © Getty Images

На кинофестивале Новак появилась в вечернем черном платье макси на тонких бретельках, поверх которого она накинула черно-зеленый платок, украсив его элегантной брошью с камнями в виде стрекозы.

Ким Новак / © Getty Images

Ким Новак / © Getty Images

Аутфит Ким дополнила черными высокими перчатками, черными босоножками, аккуратной укладкой и легким макияжем. Она выглядела просто потрясающе.

Напомним, Сидни Суини сыграет Ким Новак в биографической ленте "Скандал" от режиссера Колмана Доминго. В драматическом байопике покажут роман между голливудской дивой Ким Новак и темнокожим певцом-актером-танцором Сэмми Дэвисом-младшим. Действие в фильме разворачивается в конце 1950-х, когда роман начался и вскоре завершился из-за расизма в Голливуде.

