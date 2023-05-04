Выглядит потрясающе: Дженнифер Лопес попала под прицел со своей мамой

53-летняя актриса сходила на обед.
Голливудская суперзвезда Дженнифер Лопес задержалась в Нью-Йорке после Met Gala. Теперь она активно посещает различные интервью, где рассказывает о своем предстоящем фильме - драматическом боевике "Мать", который должен выйти на Netflix 12 мая.
Вместе с Дженнифер в Нью-Йорк прилетела ее мама Гваделупе Родригес. Вчера, 3 мая, их сфотографировали на улице по пути в ресторан Sadelle's.
На актрисе в тот момент был черный комбинезон с поясом на талии, который она дополнила бежевыми босоножками на высоких каблуках, объемным клатчем и стильным оверсайз пальто, модного бежевого оттенка. Завершали образ Лопес солнцезащитные очки, крупные серьги и макияж.
Мама Дженнифер надела кожаное пальто, брюки, шлепанцы Hermes, а также дополнила образ классической белой сумкой на цепочке от Chanel.
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