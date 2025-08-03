Выглядит потрясающе: Элизабет Херли показала свою 85-летнюю маму в леопардовом купальнике с глубоким декольте

Элизабет Херли с мамой / © Instagram Элизабет Херли

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Элизабет Херли опубликовала в Instagram фотографию с отдыха со своей мамой Анджелой Мэри Херли, которая отпраздновала свое 85-летие. Женщина выглядит просто потрясающе молодо.

Элизабет Херли с мамой / © Instagram Элизабет Херли

На снимке они предстали в леопардовых купальниках собственного бренда актрисы Elizabeth Hurley Beach. На Лиз было бикини с металлической фурнитурой в виде золотой цепочки на лифе. А на Анджеле - сплошной купальник с глубоким декольте. Женщина продемонстрировала подтянутое тело, красивый бюст и шелковистую кожу - то, как она выглядит, совсем не соответствует цифрам в паспорте. Теперь понятно, от кого у Элизабет идеальная фигура и прекрасный молодой вид.

Свои пляжные луки мама с дочкой дополнили одинаковыми белыми халатами с вышивкой.

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"Как двойняшки с моей мамой. Мы только что отпраздновали ее 85-летие, конечно же, в @elizabethhurleybeach", - подписала снимок актриса.

Напомним, Элизабет Херли похвасталась идеальной фигурой в красном бикини.