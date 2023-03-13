Выглядит потрясающе: модель и звезда сериала "Карнивал Роу" Кара Делевинь пришла на "Оскар"

Кару пригласили в этом году, для представления выступления Дайан Уоррен и Софии Карсон на церемонии.
30-летняя скандальная британская аристократка, модель и актриса Кара Делевинь появилась на церемонии "Оскар", которая в этот раз был юбилейной - проводится мероприятие уже 95 лет.
Для своего появления перед камерами звезда выбрала платье винного оттенка от бренда Elie Saab.
У наряда была длинная юбка с высоким эффектным разрезом, который открывал ногу звезды, оборками и длинным шлейфом. Платье было выполнено на одно плече, а украшал бретельку большой бант-цветок.
Дополнили образ девушки атласные босоножки на высоких платформах.
Также Каре сделали макияж в нежных оттенках и уложили волосы в пучок. Завершением этого гламурного вечернего лука стали украшения от Bulgari: колье и браслет в виде змеи, а также крупные бриллиантовые серьги и кольцо с изумрудом.
После официальной части Кара отправилась Vanity Fair Oscars Party, для которое переоделась в кутюрное платье с эффектным декольте из коллекции Del Core Fathom.
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