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Выглядит потрясающе: модель и звезда сериала "Карнивал Роу" Кара Делевинь пришла на "Оскар"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Выглядит потрясающе: модель и звезда сериала "Карнивал Роу" Кара Делевинь пришла на "Оскар"

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Кару пригласили в этом году, для представления выступления Дайан Уоррен и Софии Карсон на церемонии.

30-летняя скандальная британская аристократка, модель и актриса Кара Делевинь появилась на церемонии "Оскар", которая в этот раз был юбилейной - проводится мероприятие уже 95 лет.

Для своего появления перед камерами звезда выбрала платье винного оттенка от бренда Elie Saab.

У наряда была длинная юбка с высоким эффектным разрезом, который открывал ногу звезды, оборками и длинным шлейфом. Платье было выполнено на одно плече, а украшал бретельку большой бант-цветок.

Кара Делевинь / © Associated Press
Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Дополнили образ девушки атласные босоножки на высоких платформах.

Кара Делевинь / © Associated Press
Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Также Каре сделали макияж в нежных оттенках и уложили волосы в пучок. Завершением этого гламурного вечернего лука стали украшения от Bulgari: колье и браслет в виде змеи, а также крупные бриллиантовые серьги и кольцо с изумрудом.

Кара Делевинь / © Associated Press
Кара Делевинь / Фото: Associated Press

После официальной части Кара отправилась Vanity Fair Oscars Party, для которое переоделась в кутюрное платье с эффектным декольте из коллекции Del Core Fathom.

Кара Делевинь / © Associated Press
Кара Делевинь / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
264
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