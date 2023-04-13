Выглядит потрясающе: похудевшая на 45 килограммов Джессика Симпсон появилась на публике в мини-платье

42-летняя певица Джессика Симпсон была безумно популярной в нулевых, но в последние годы на публике практически не появляется на публике из-за проблем с весом, которые настигли ее после рождения детей, она замкнулась в себе, страдала от депрессии и алкогольной зависимости. В пиковые моменты ее вес превышал 100 килограммов, что очень сложно ей было принять.

Однако, собравшись с силами, певица все же смогла справиться со своей проблемой и благодаря длительной и усердной работе над собой в 2019 году похудела на 45 килограммов. Сейчас она выглядит роскошно и больше не боится носить обтягивающие мини-платья, и на днях в одном из таких образов ее сфотографировали в Нью-Йорке.

На Джессике было желтое мини-платье с оборками на рукавах и юбке, а также вырезами на животе. Под платье певица надела белый кружевной бюстгальтер, который было видно, а также золотистые босоножки на платформах. Завершали этот гламурный образ сумка-хобо со стразами, множество колец на пальцах и цветной маникюр.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

Второй лук звезды - черное длинное платье из экокожи на одно плечо. У наряда также была плиссированная юбка. Этот лук Симпсон завершила квадратным клатчем со стразами, украшениями на шее, укладкой и макияжем.

Джессика Симпсон / Фото: Getty Images

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