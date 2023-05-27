Выглядит прекрасно: 85-летняя Джейн Фонда в наряде с пайетками позировала фотографам в Каннах

Актриса в элегантном черном наряде появилась на красной дорожке.

Джейн Фонда пришла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Актриса выбрала для своего появления образ total black.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Она скомбинировала асимметричное платье с небольшим шлейфом, расшитое пайетками, с прямыми брюками и черными кожаными туфлями на небольших каблуках.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Фонда сделала стильную укладку, макияж с пышными ресницами и розовой помадой и дополнила аутфит роскошными бриллиантовыми украшениями: длинными серьгами, колье и кольцом.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн выглядит прекрасно и стройно – даже не скажешь, что ей 85.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Напомним, на премьере фильма в Нью-Йорке Фонда прикрыла рукой непристойное изображение на стене – член на статуе.

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