Выглядит прекрасно: 85-летняя Джейн Фонда в наряде с пайетками позировала фотографам в Каннах

Актриса в элегантном черном наряде появилась на красной дорожке.
Джейн Фонда пришла на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Актриса выбрала для своего появления образ total black.
Она скомбинировала асимметричное платье с небольшим шлейфом, расшитое пайетками, с прямыми брюками и черными кожаными туфлями на небольших каблуках.
Фонда сделала стильную укладку, макияж с пышными ресницами и розовой помадой и дополнила аутфит роскошными бриллиантовыми украшениями: длинными серьгами, колье и кольцом.
Джейн выглядит прекрасно и стройно – даже не скажешь, что ей 85.
Напомним, на премьере фильма в Нью-Йорке Фонда прикрыла рукой непристойное изображение на стене – член на статуе.
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