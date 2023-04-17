Выглядит прекрасно: Ким Кардашьян в бикини продемонстрировала сексуальную фигуру и накачанный пресс

Ким Кардашьян порадовала фолловеров горячим селфи. Звезда реалити сфотографировалась в ванной.

Перед зеркалом она позировала в бежевом купальнике на завязках от собственного бренда Skims. Ким продемонстрировала сексуальную фигуру и накачанный пресс. Ее формы выглядят очень соблазнительно.

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Кардашьян сделала гладкий низкий пучок и нанесла на лицо базовый макияж.

Напомним, на днях Кардашьян попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. На ней были широкие джинсы, черная водолазка и остроносые сапоги из денима.

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