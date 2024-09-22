Выглядит прекрасно: Лили Коллинз кокетливым мини-платьем подчеркнула стройные ноги

35-летняя актриса и звезда сериала "Эмили в Париже" снова выбрала для своего выхода образ total black.

Лили Коллинз приняла участие в разговоре SAG-AFTRA Foundation в Нью-Йорке, в котором обсудили четвертый сезон сериала "Эмили в Париже".

Там актриса продемонстрировала кокетливый аутфит в черном бархатном мини-платье от бренда Alessandra Rich с обнаженными плечами, рюшами из тюли в верхней части и бантом на декольте. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги звезды.

Лили Коллинз / Фото: Getty Images

Образ Коллинз дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными туфлями. У нее была аккуратная укладка с пробором посередине, нежный макияж и серьги-гвоздики с камнями.

Напомним, Лили Коллинз сходила в музей в черном коротком платье с прозрачным верхом и длинными рукавами.

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