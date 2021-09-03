Выглядит прекрасно: президент Словакии подчеркнула похудевшую фигуру элегантным платьем

Зузана Чапутова в красивом аутфите встретилась с президентом Германии.

Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который прибыл в Братиславу с рабочим визитом.

Зузана Чапутова и Франк-Вальтер Штайнмайер / Getty Images

Чапутова опубликовала в Instagram фотографии со встречи.

Там она предстала в элегантном луке. Глава государства надела черное платье по фигуре сложного кроя, с белым воротником и белыми вставками. Наряд прекрасно подчеркнул похудевшую фигуру президента.

Зузана Чапутова и Франк-Вальтер Штайнмайер / Getty Images

Платье Зузана скомбинировала с черными туфлями. Волосы она собрала в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, сделала нежный макияж и украсила уши лаконичными серьгами-гвоздиками.

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