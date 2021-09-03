Выглядит прекрасно: президент Словакии подчеркнула похудевшую фигуру элегантным платьем

Зузана Чапутова в красивом аутфите встретилась с президентом Германии.
Президент Словакии Зузана Чапутова встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который прибыл в Братиславу с рабочим визитом.
Чапутова опубликовала в Instagram фотографии со встречи.
Там она предстала в элегантном луке. Глава государства надела черное платье по фигуре сложного кроя, с белым воротником и белыми вставками. Наряд прекрасно подчеркнул похудевшую фигуру президента.
Платье Зузана скомбинировала с черными туфлями. Волосы она собрала в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, сделала нежный макияж и украсила уши лаконичными серьгами-гвоздиками.
Читайте также: В элегантном платье с интересным акцентом: эффектный образ президента Словакии