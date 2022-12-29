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Выглядит прекрасно: Тина Кароль продемонстрировала похудевшую фигуру и лицо без макияжа

Выглядит прекрасно: Тина Кароль продемонстрировала похудевшую фигуру и лицо без макияжа

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
921
Время на прочтение
1 мин
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Выглядит прекрасно: Тина Кароль продемонстрировала похудевшую фигуру и лицо без макияжа

Тина Король / Фото: Тина Кароль

Певица не стесняется показываться перед поклонниками без косметики на лице и в домашней одежде.

На фан-странице Тины Кароль опубликовали ее новый снимок. Певица в домашнем образе сфотографировалась в зеркале.

На фотографии она появилась в черном кроп-топе на тонких бретельках и в голубых джоггерах с цветочным принтом.

Тина похвасталась похудевшей фигурой и плоским животом. Она собрала волосы в хвост и была без макияжа на лице.

Тина Король / © Instagram фан-группы Тины Кароль
Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

А в Instagram Stories певица выложила селфи из автомобиля, на котором она эти самые штаны скомбинировала со светлым джемпером.

Тина Король / © Instagram фан-группы Тины Кароль
Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

Даже без роскошных нарядов, аксессуаров и мейкапа Кароль выглядит прекрасно.

Напомним, ранее Тина показывала свой повседневный лук в черном свитшоте, спортивных штанах и черной повязке на голове.

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Дата публикации
Просмотры
921
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