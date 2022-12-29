Выглядит прекрасно: Тина Кароль продемонстрировала похудевшую фигуру и лицо без макияжа

Певица не стесняется показываться перед поклонниками без косметики на лице и в домашней одежде.
На фан-странице Тины Кароль опубликовали ее новый снимок. Певица в домашнем образе сфотографировалась в зеркале.
На фотографии она появилась в черном кроп-топе на тонких бретельках и в голубых джоггерах с цветочным принтом.
Тина похвасталась похудевшей фигурой и плоским животом. Она собрала волосы в хвост и была без макияжа на лице.
А в Instagram Stories певица выложила селфи из автомобиля, на котором она эти самые штаны скомбинировала со светлым джемпером.
Даже без роскошных нарядов, аксессуаров и мейкапа Кароль выглядит прекрасно.
Напомним, ранее Тина показывала свой повседневный лук в черном свитшоте, спортивных штанах и черной повязке на голове.
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