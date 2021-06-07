Выглядит превосходно: молодая мама Эльза Хоск показала фигуру в бикини

Модель нежится на солнце.

32-летняя шведская топ-модель и один из "ангелов" Victoria’s Secret Эльза Хоск любит проводить время на свежем воздухе и загорать. Во время такого времяпровождения она обязательно делает много фотографий, которые потом показывает в своем фотоблоге.

Эльза загорала в компании своего бойфренда и отца ее дочери Тома Дейли, а также известного американского стилиста Элизабет Салсер.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

На Хоск было белое бикини, которое эффектно подчеркивало пышную грудь модели. Пляжный образ звезды дополняли пестрое ожерелье на шее и панамка с цветочным принтом. Свою маленькую дочь Тууликки Эльза одела в льняной костюм.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Фигура модели выглядит превосходно, хотя после родов прошло всего 3,5 месяца.

Напомним, ранее Эльза Хоск продемонстрировала образ в одном из самых трендовых платьев этого сезона - молочном наряде с открытым животом и завязками от бренда Christopher Esber.

Образы беременной Эльзы Хоск (25 фото)

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