Выглядит привлекательно: американская модель в кружевном платье продемонстрировала белье на афтепати

Валентина Феррер в прозрачном наряде появилась на вечеринке.

Аргентинская модель и актриса Валентина Феррер посетила афтепати "The Victorias Secret Show 2024" в Нью-Йорке.

Для такого события она выбрала сексуальный образ total black. На Валентине было кружевное платье с цветочным узором, в котором она блеснула черным бельем.

Валентина Феррер / Фото: Getty Images

Лук женщина дополнила черным кожаным пальто, которое спустила с плеч, черными босоножками с ремешками, на высоких платформах и каблуках, а также черной сумкой.

Феррер сделала укладку с локонами, макияж с персиковыми румянами и украсила шею чокером с бусинами и крестиком.

Напомним, американская модель Анок Яй надела на вечеринку черное корсетное боди с пикантным декольте и черные капроновые колготки-туфли.

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