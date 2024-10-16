Выглядит привлекательно: американская модель в кружевном платье продемонстрировала белье на афтепати

Валентина Феррер в прозрачном наряде появилась на вечеринке.
Аргентинская модель и актриса Валентина Феррер посетила афтепати "The Victorias Secret Show 2024" в Нью-Йорке.
Для такого события она выбрала сексуальный образ total black. На Валентине было кружевное платье с цветочным узором, в котором она блеснула черным бельем.
Лук женщина дополнила черным кожаным пальто, которое спустила с плеч, черными босоножками с ремешками, на высоких платформах и каблуках, а также черной сумкой.
Феррер сделала укладку с локонами, макияж с персиковыми румянами и украсила шею чокером с бусинами и крестиком.
Напомним, американская модель Анок Яй надела на вечеринку черное корсетное боди с пикантным декольте и черные капроновые колготки-туфли.
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