Выглядит просто вау: 92-летняя Джоан Коллинз блистала на дорожке в кожаном пальто и на каблуках
92-летняя Джоан Коллинз выглядит невероятно в розовом клетчатом костюме, идя по красной дорожке на открытии мюзикла «Kinky Boots» в лондонском Колизее.
Мюзикл «Kinky Boots» был удостоен премии «Тони». Это история о Чарли Прайсе, который наследует разоряющуюся обувную фабрику своего отца в Нортгемптоне.
Дама Джоан Коллинз появилась на публике в розовой юбке в клетку и соответствующем коротком жакете, под который надела черный топ, подобрала к образу длинное кожаное пальто и высокие замшевые сапоги на каблуках. У нее на плече висела миниатюрная сумка, а свой образ она дополнила большими солнцезащитными очками с черными линзами и крупным кулоном на шее.
Выглядела британская актриса просто великолепно.