Выглядит роскошно: 54-летняя Наоми Кэмпбелл засветила фигуру в бикини

Суперзвезда показала фотографии с отдыха на яхте.
54-летняя британская модель и суперзвезда 90-х Наоми Кэмпбелл отдыхает на Ибице. Компанию ей составляет мультимиллионер из Саудовской Аравии, кинопродюсер Мохаммедом Аль Турки, с которым она уже давно дружит.
Фотографиями с роскошной яхты Наоми поделилась у себя в Instagram. Фолловеры звезды были восхищены фигурой супермодели.
На одном из снимков Наоми позировала в розовом бикини с бюстгальтером-бандо и в шляпе. А на другом – в компании Мохаммеда и актера Уилла Смита.
Своими фотографиями с Аль Турки модель подогревает слухи об их возможном романе.
Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл показала, как несла факел с огнем на Олимпиаде-2004.
Читайте также:
- В белоснежном платье и бриллиантовыми змеями на шее: Наоми Кэмпбелл на вечеринке в свою честь
- Наоми Кэмпбелл и Дэвид Бекхэм побывали на частном приеме короля Чарльза III
- В наряде c прозрачной юбкой: Наоми Кэмпбелл надела на красную дорожку платье, которому 28 лет
- Топлес и в кепке: Наоми Кэмпбелл снялась в стильной фотосессии