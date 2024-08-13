Выглядит роскошно: 54-летняя Наоми Кэмпбелл засветила фигуру в бикини

Суперзвезда показала фотографии с отдыха на яхте.

54-летняя британская модель и суперзвезда 90-х Наоми Кэмпбелл отдыхает на Ибице. Компанию ей составляет мультимиллионер из Саудовской Аравии, кинопродюсер Мохаммедом Аль Турки, с которым она уже давно дружит.

Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

Фотографиями с роскошной яхты Наоми поделилась у себя в Instagram. Фолловеры звезды были восхищены фигурой супермодели.

Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

На одном из снимков Наоми позировала в розовом бикини с бюстгальтером-бандо и в шляпе. А на другом – в компании Мохаммеда и актера Уилла Смита.

Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

Своими фотографиями с Аль Турки модель подогревает слухи об их возможном романе.

Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл показала, как несла факел с огнем на Олимпиаде-2004.

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