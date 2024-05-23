Выглядит роскошно: 58-летняя Синди Кроуфорд в банном халате похвасталась стройными ногами

58-летня американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – опубликовала в своем Instagram несколько фотографий, сделанных, скорее всего, в номере отеля. На них модель позирует в кресле, на ней банный халат и полотенце на голове, а также патчи под глазами.

Через разрез на халате Синди демонстрирует свои стройные и длинные ноги. Судя по всему, звезда готовится к светскому выходу.

Также Кроуфорд поздравила с днем рождения свою коллегу – супермодель Наоми Кэмпбелл, которой 22 мая исполнилось 54 года. Синди опубликовала архивное фото, сделанное еще в 90-х, на пике их карьер.

Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд / Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Напомним, ранее Синди Кроуфорд показывала свою первую обложку в Vogue. Попасть на обложку этого легендарного глянца мечтают все модели, и она смогла это сделать в 1987 году, в возрасте 21 года.

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