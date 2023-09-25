Выглядит роскошно: 62-летняя Джулианна Мур появилась на церемонии в платье терракотового цвета

Мур выбрала монохромный образ для своего светского выхода.
Американская актриса Джулианна Мур прибыла в Милан, чтобы посетить церемонию вручения премии за вклад в устойчивое развитие моды CNMI Sustainable Fashion Awards 2023. Мероприятие проводилось в заключительный день Недели моды в театре Ла Скала.
Актриса появилась перед фотографами в интересном платье терракотового цвета от бренда Bottega Veneta. Наряд имел бретельку-халтер украшенную золотой "каплей", а также множество драпировок.
Талию платья украшал большой узел, а подол юбки был присобран. Образ Джулианна дополнила золотыми серьгами, черным клатчем Knot от Bottega Veneta, а также туфлями винного оттенка.
Макияж у актрисы был в цвет наряда, поскольку на глаза она нанесла коричневые тени, а также сделала маникюр винного цвета. Свои роскошные рыжие волосы она просто распустила.
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