Выглядит роскошно: 66-летняя Шерон Стоун с глубоким вырезом появилась на Неделе моды в Милане

Шерон Стоун посетила показ коллекции осень-зима 2025-2026 бренда Antonio Marras, который состоялся в рамках Миланской недели моды.

Актриса выглядела роскошно и была в прекрасном настроении. На Шерон был наряд в сдержанных цветах – бело-черно-бежевом. Он состоял из юбки макси с разрезом сзади и кардигана с поясом и глубоким вырезом и черной бахромой, похожей на перья.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Аутфит Стоун дополнила черными лакированными туфлями со шнуровкой и черной вместительной сумкой с золотой фурнитурой.

Звезда сделала аккуратную укладку, макияж с помадой ягодного оттенка и завершила лук черными очками.

Напомним, Шерон Стоун вышла на сцену благотворительного концерта в Нью-Йорке в наряде с высоким разрезом.

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