Выглядит роскошно: Алина Байкова показала, как проходит ее фотосессия в студии

Снимки получились очень атмосферными.
Супермодель Алина Байкова поделилась с подписчиками в Instagram деталями своей работы. Звезда опубликовала короткое видео, в котором показала, как проходит фотосессия в студии.
Байкова была одета в черные сетчатые колготки и боди с длинными рукавами и красивым извилистым узором. Дополняли этот образ макияж, серьги и шляпа с огромными полями.
Лица девушки на фото видно практически не было, а вот автором фотосессии выступила известный портретист и фэшн-фотограф Линдси Адлер из Манхэттена.
Алину Линдси снимает уже не первый раз и на своей странице в соцсети ранее публиковала несколько роскошных портретов украинки.
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