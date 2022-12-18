Выглядит роскошно: Алина Байкова показала, как проходит ее фотосессия в студии

Супермодель Алина Байкова поделилась с подписчиками в Instagram деталями своей работы. Звезда опубликовала короткое видео, в котором показала, как проходит фотосессия в студии.

Байкова была одета в черные сетчатые колготки и боди с длинными рукавами и красивым извилистым узором. Дополняли этот образ макияж, серьги и шляпа с огромными полями.

Лица девушки на фото видно практически не было, а вот автором фотосессии выступила известный портретист и фэшн-фотограф Линдси Адлер из Манхэттена.

Алину Линдси снимает уже не первый раз и на своей странице в соцсети ранее публиковала несколько роскошных портретов украинки.

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