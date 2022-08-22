Выглядит роскошно: Аманда Холден в бикини позировала на камне

51-летняя британская ведущая похвасталась роскошной фигурой на новом снимке, который опубликовала во время отпуска в своем блоге в Instagram.

Британская теле и радиоведущая находится в отпуске, который проводит вместе с семьей на Сицилии, в Италии.

Холден выглядела невероятно в крошечном бикини, когда ее запечатлел кто-то из родных, когда она выходила из воды.

На втором снимке Аманда в купальнике и черных солнцезащитных очках эффектно присела на камень. Похожее фото Холден сделала и с другого ракурса, показав свою фигуру во всей красе. Ранее в этом же купальнике ведущая уже появлялась в кадре.

Аманда Холден / Фото: Instagram Аманды Холден

Свои длинные волосы звезда собрала в высокий пучок, надела несколько подвесок на шею и несколько золотых браслетов на запястье. Кроме отдыха с семьей на Сицилии Холден также вместе с комиком Аланом Карром снимают совместное шоу для BBC.

Аманда Холден / Фото: Instagram Аманды Холден

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