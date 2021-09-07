Выглядит роскошно: немецкий фэшн-блогер в золотом платье похвасталась стройными ногами

Леони Ханне знает, как нужно одеться, чтобы привлечь к себе внимание на красной дорожке.

На Венецианском кинофестивале можно увидеть много звездных красоток в эффектных луках. На этот раз наше внимание привлекла немецкая модель и фэшн-блогер - Леони Ханне. Она пришла на премьеру фильма La Scuola Cattolica.

Девушка предстала перед публикой в роскошном образе. На ней было золотое платье-бюстье, расшитое зеркальными деталями, со шлейфом. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей продемонстрировать свои стрйоные ноги.

Леони Ханне / Getty Images

Свой аутфит Леони дополнила золотистыми босоножками на шпильке. Волосы ее были уложены волнами, а на лице был макияж с акцентом на глазах. Уши Ханне украсила золотыми серьгами, а декольте - деликатным ожерельем.

Леони Ханне / Getty Images

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Кинофестиваль в Венеции - это настоящий фэшн-подиум, на котором знаменитые женщины хвастаются лучшими своими нарядами. К примеру, актриса Аня Тейлор-Джой ранее блистала на красной дорожке в ярком аутфите, в котором была похожа на куклу Барби в стиле 60-х. Она подчеркнула стройную фигуру атласным розовым платьем-футляром от Dior с бантом на талии, который спадал на пол.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

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