Выглядит роскошно: София Вергара подчеркнула фигуру эффектным красным платьем

52-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара стала главной звездой нового выпуска журнала Variety. На обложке глянца звезда появилась в эффектном образе – красном обтягивающем платье, которые дополняли белые туфли-лодочки и белый маникюр. Волосы актрисы были распущены и немного взлохмачены.

Также она примерила кружевной корсет в сочетании с оригинальными черно-белыми брюками.

В интервью журналу София рассказала о своей роли в сериале "Гризельда" – она сыграла колумбийскую наркобаронессу Гризельду Бланко, которая была криминальным авторитетом в США в 70-80-х годах.

Вергара призналась, что давно хотела сыграть эту роль, ведь ее страсть к истории Гризельды была вызвана не только желанием расширить свое актерское портфолио после окончания сериала "Американская семейка" в 2020 году. Причина была более глубокая: в 1996 году, когда ей было 24 года, ее старший брат Рафаэль был убит колумбийским картелем в результате неудачной попытки похищения.

После убийства брата она перевезла в США мать, сестру и младшего брата, чтобы они жили с ней. "Это было тяжело, потому что мне пришлось взять на себя ответственность за всю семью", - признается актриса.

За эту роль она номинирован на "Эмми" в категории "Лучшая актриса мини-сериала".

Напомним, ранее София Вергара вышла на красную дорожку перед первым четвертьфиналом 19-го сезона шоу America's Got Talent, в котором она является одним из судей. Она продемонстрировала перед фотографами оригинальный наряд, ведь сочетала лоскутный топ с кружевом и декором в виде камней, и брюки.

София Вергара / Фото: Getty Images

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