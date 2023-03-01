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Выглядит роскошно: украинка Кристи Пономарь дефилирует на модных шоу известных брендов

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
370
Время на прочтение
1 мин
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Выглядит роскошно: украинка Кристи Пономарь дефилирует на модных шоу известных брендов

Фото: Associated Press

Украинская модель покоряет подиумы самых известных брендов.

Кристи Пономарь за последние несколько недель успела продефилировать на модных шоу в Нью-Йорке и Милане, поэтому мы решили собрать выходы девушки на различных показах.

Jason Wu

На показе канадского модельера, который проходил в рамках Недели моды в Нью-Йорке, Кристи вышла на подиум в элегантном черном полупрозрачном платье, под которым на ней было плотное боди. Наряд дополняли колготки и туфли на ремешках.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Sportmax 

В Милане во время показа коллекции осень-зима 2023-2024 Кристи вышла на публику в бежевом платье сложного дизайна. Наряд украшал тонкий пояс на талии.

© Getty Images
Фото: Getty Images

N21

Во время показа осень-зима 2023-2024 в Милане модель примеряла лук в нежной гамме, который сочетал в себе трикотажную кофту и платье в бельевом стиле с кружевом.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Prada

На показе легендарного итальянского Модного дома на Кристи был кожаный текстурный костюм с жакетом и юбкой, который дополняли сумка и оранжевые туфли в стиле оригами.

© Associated Press
Фото: Associated Press

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Дата публикации
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