Выглядит роскошно: украинка Кристи Пономарь дефилирует на модных шоу известных брендов

Кристи Пономарь за последние несколько недель успела продефилировать на модных шоу в Нью-Йорке и Милане, поэтому мы решили собрать выходы девушки на различных показах.

Jason Wu

На показе канадского модельера, который проходил в рамках Недели моды в Нью-Йорке, Кристи вышла на подиум в элегантном черном полупрозрачном платье, под которым на ней было плотное боди. Наряд дополняли колготки и туфли на ремешках.

Фото: Getty Images

Sportmax

В Милане во время показа коллекции осень-зима 2023-2024 Кристи вышла на публику в бежевом платье сложного дизайна. Наряд украшал тонкий пояс на талии.

Фото: Getty Images

N21

Во время показа осень-зима 2023-2024 в Милане модель примеряла лук в нежной гамме, который сочетал в себе трикотажную кофту и платье в бельевом стиле с кружевом.

Фото: Getty Images

Prada

На показе легендарного итальянского Модного дома на Кристи был кожаный текстурный костюм с жакетом и юбкой, который дополняли сумка и оранжевые туфли в стиле оригами.

Фото: Associated Press

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