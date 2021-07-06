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Ах, какие ноги: 58-летняя Джоди Фостер на фотоколле в Каннах

Ах, какие ноги: 58-летняя Джоди Фостер на фотоколле в Каннах

Джоди Фостер в Каннах / Getty Images

Актриса позировала фотографам в первый день 74 Каннского кинофестиваля.

На этом фестивале Джоди Фостер получит  "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф. 

Об этом было известно заранее, и актриса прибыла в Канны для получения награды. В честь этого события была устроена фотосессия, на которую Джоди пришла в очень простом, но элегантном образе от Louis Vuitton. 

Джоди Фостер в Каннах / © Getty Images
Джоди Фостер в Каннах / Getty Images

Актриса надела юбку выше колена, которая подчеркнула ее стройные ноги, белую поло за1920  долларов и туфли с золотой пряжкой. На шее Джоди была золотая цепочка с одним крупным бриллиантом.

Джоди Фостер в Каннах / © Getty Images
Джоди Фостер в Каннах / Getty Images

На лице актрисы практически не было макияжа, но выглядела она просто потрясающе свежо и молодо. 

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