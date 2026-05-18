Выглядит счастливым: Дэвид Бекхэм собрал урожай лука у себя на огороде
Наконец-то экс-футболист порадовал поклонников кадрами со своего участка.
50-летний Дэвид Бекхэм в последние годы всерьез увлекся загородной жизнью, садоводством и фермерским хозяйством. На своем участке в регионе Котсуолдс экс-футболист с удовольствием занимается огородом, выращивает овощи и ухаживает за садом.
Кроме того, Бекхэм разводит кур и даже занимается пчеловодством. Своими успехами и повседневными моментами загородной жизни спортсмен регулярно делится в соцсетях, показывая подписчикам урожай, работу на участке и уход за хозяйством.
В это раз Дэвид собрал урожай лука со своих грядок. Видео традиционно записала его жена — дизайнер Виктория Бекхэм.
Спортсмен выглядит счастливым.
Отметим, Дэвид Бекхэм не только успешный садовод, но и кулинар. Ранее, напомним, Виктория Бекхэм похвасталась завтраком, который ей приготовил муж.