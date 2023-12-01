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Выглядит сексуально: британская диджей в "голом" платье появилась на ивенте

Выглядит сексуально: британская диджей в "голом" платье появилась на ивенте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
661
Время на прочтение
1 мин
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Выглядит сексуально: британская диджей в "голом" платье появилась на ивенте

Тинеа Тейлор / Фото: Getty Images

Тинеа Тейлор выбрала для своего выхода пикантный аутфит.

Британская диджейка и радиоведущая – Тинеа Тейлор – посетила премьеру ленты "RENAISSANCE: фильм Бейонсе", состоявшейся в Лондоне.

Девушка выбрала для своего появления черное "голое" кружевное платье на тонких бретельках и со снимающимися рукавами. Под нарядом на ней были черные стринги. Тинеа продемонстрировала свои сексуальные формы.

Тинеа Тейлор / © Getty Images
Тинеа Тейлор / Фото: Getty Images

Лук Тейлор дополнила черными босоножками на платформе, прической с афрокосами, макияжем с пучками ресниц и аксессуарами на шее.

Напомним, американская диджейка Шантель Джеффрис в купальнике с принтом продемонстрировала стройную фигуру на пляже в Майами.

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Дата публикации
Просмотры
661
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