Выглядит сексуально: британская диджей в "голом" платье появилась на ивенте

Тинеа Тейлор выбрала для своего выхода пикантный аутфит.
Британская диджейка и радиоведущая – Тинеа Тейлор – посетила премьеру ленты "RENAISSANCE: фильм Бейонсе", состоявшейся в Лондоне.
Девушка выбрала для своего появления черное "голое" кружевное платье на тонких бретельках и со снимающимися рукавами. Под нарядом на ней были черные стринги. Тинеа продемонстрировала свои сексуальные формы.
Лук Тейлор дополнила черными босоножками на платформе, прической с афрокосами, макияжем с пучками ресниц и аксессуарами на шее.
Напомним, американская диджейка Шантель Джеффрис в купальнике с принтом продемонстрировала стройную фигуру на пляже в Майами.
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