Выглядит сексуально: британская модель черным мини-платьем подчеркнула стройные ноги.

Арабелла Чи в соблазнительном образе total black сходила на вечеринку.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые снимки. Красавица продемонстрировала сексуальный лук, в котором она сходила на вечеринку.
Модель надела черное мини-платье на одно плечо и с прозрачными вставками. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги Чи, которыми она похвасталась на камеру.
Образ Арабелла дополнила черным жакетом, босоножками на шпильках от Yves Saint Laurent и плетеной сумочкой цвета металлик.
Она сделала укладку с локонами, насыщенный вечерний макияж и завершила лук украшениями.
"Незабываемый вечер", — подписала фото Чи.
Напомним, Арабелла Чи в кружевном кэтсьюте с пикантным декольте похвасталась сексуальной фигурой.
Читайте также: