Выглядит сексуально: британская модель черным мини-платьем подчеркнула стройные ноги.

Арабелла Чи в соблазнительном образе total black сходила на вечеринку.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые снимки. Красавица продемонстрировала сексуальный лук, в котором она сходила на вечеринку.

Модель надела черное мини-платье на одно плечо и с прозрачными вставками. Наряд прекрасно подчеркнул стройные ноги Чи, которыми она похвасталась на камеру.

Арабелла Чи/Instagram

Образ Арабелла дополнила черным жакетом, босоножками на шпильках от Yves Saint Laurent и плетеной сумочкой цвета металлик.

Арабелла Чи/Instagram

Она сделала укладку с локонами, насыщенный вечерний макияж и завершила лук украшениями.

"Незабываемый вечер", — подписала фото Чи.

Арабелла Чи/Instagram

Напомним, Арабелла Чи в кружевном кэтсьюте с пикантным декольте похвасталась сексуальной фигурой.

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