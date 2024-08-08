Выглядит сексуально: британская телезвезда пришла на вечеринку в кружевном бикини

Хлоя Ферри выбрала для своего появления соблазнительный аутфит.

Британская телезвезда Хлоя Ферри показала фолловерам в Instagram, какой она выбрала лук для вечеринки.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

На снимках женщина предстала в красном кружевном бикини с бежевыми завязками. Хлоя похвасталась стройной фигурой и сексуальным бюстом.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой образ она дополнила золотистыми босоножками, золотыми браслетами и стильными очками.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри пила коктейль в перламутровом цветном купальнике с лифом-бандо, который совсем немного прикрывал ее пышную грудь.

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