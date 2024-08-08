Выглядит сексуально: британская телезвезда пришла на вечеринку в кружевном бикини

Хлоя Ферри выбрала для своего появления соблазнительный аутфит.
Британская телезвезда Хлоя Ферри показала фолловерам в Instagram, какой она выбрала лук для вечеринки.
На снимках женщина предстала в красном кружевном бикини с бежевыми завязками. Хлоя похвасталась стройной фигурой и сексуальным бюстом.
Свой образ она дополнила золотистыми босоножками, золотыми браслетами и стильными очками.
Напомним, ранее Хлоя Ферри пила коктейль в перламутровом цветном купальнике с лифом-бандо, который совсем немного прикрывал ее пышную грудь.
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