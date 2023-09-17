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Выглядит сексуально: Лотти Мосс подчеркнула соблазнительную фигуру кожаным платьем

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
739
Время на прочтение
1 мин
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Выглядит сексуально: Лотти Мосс подчеркнула соблазнительную фигуру кожаным платьем

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

25-летняя сестра Кейт Мосс, британская модель и звезда OnlyFans Лотти Мосс в пикантном образе total black сходила на вечеринку.

Лотти Мосс попала в объективы папарацци, когда уходила с вечеринки в Лондоне.

Девушка выглядела сексуально. На модели было черное кожаное платье макси без рукавов, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительную фигуру и пышный бюст.

Лотти Мосс / © Getty Images
Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Наряд она скомбинировала с черными туфлями и серебряной сумкой со стразами. Белокурые волосы она уложила волнами и надела на лицо черные очки в прямоугольной оправе. В ушах были серьги-кольцами с камнями, а на пальцах – кольца.

Напомним, ранее Лотти Мосс продемонстрировала нежный лук в светло-розовом мини-платье Clio Peppiatt, украшенном большими камнями, бисером и бусинами.

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Дата публикации
Просмотры
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