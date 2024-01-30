Выглядит сексуально: певица Игги Азалия в платье с вырезами и разрезами пришла на "порно-Оскар"

Игги Азалия посетила состоявшуюся в Лас-Вегасе церемонию награждения премии AVN Awards. Это кинонаграда американского журнала AVN (Adult Video News), которую вручают за достижения в создании фильмов для взрослых. Ее еще называют "порно-Оскар".

На красной дорожке Игги появилась в черном обтягивающем платье с разрезами по бокам, американским проемом и сексуальными вырезами над и под грудью. Зона декольте была украшена серебряными бабочками.

Игги Азалия / Фото: Getty Images

Аутфит Азалия дополнила лакированными бежевыми туфлями на шпильках, браслетом-цепочкой и кольцами. Она сделала волнистую укладку и макияж с черными стрелками. Длинный белый маникюр завершил лук артистки.

Напомним, в центре внимания премии оказалась порноактриса Queenie Sateen, которая шокировала всех провокационной прической в виде огромного члена.

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