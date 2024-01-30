Выглядит сексуально: певица Игги Азалия в платье с вырезами и разрезами пришла на "порно-Оскар"

Хип-хоп-исполнительница и звезда OnlyFans подчеркнула соблазнительные формы черным нарядом.
Игги Азалия посетила состоявшуюся в Лас-Вегасе церемонию награждения премии AVN Awards. Это кинонаграда американского журнала AVN (Adult Video News), которую вручают за достижения в создании фильмов для взрослых. Ее еще называют "порно-Оскар".
На красной дорожке Игги появилась в черном обтягивающем платье с разрезами по бокам, американским проемом и сексуальными вырезами над и под грудью. Зона декольте была украшена серебряными бабочками.
Аутфит Азалия дополнила лакированными бежевыми туфлями на шпильках, браслетом-цепочкой и кольцами. Она сделала волнистую укладку и макияж с черными стрелками. Длинный белый маникюр завершил лук артистки.
Напомним, в центре внимания премии оказалась порноактриса Queenie Sateen, которая шокировала всех провокационной прической в виде огромного члена.
Читайте также: