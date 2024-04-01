Выглядит сексуально: порноактриса в ярком купальнике похвасталась идеальными ягодицами

Порноактриса Livv Fitt опубликовала в Instagram снимки из импровизированного фотосета, который она устроила на свежем воздухе во время отдыха.

Livv Fitt/Instagram

Блондинка предстала перед фотокамерой в ярком купальнике с цветочным принтом, золотыми кольцами и завязками вокруг талии.

Livv Fitt сделала волнистую укладку, макияж с черными стрелками и молочный маникюр.

Livv Fitt/Instagram

Порноактриса с разных ракурсов похвасталась своими идеальными и сексуальными ягодицами.

Livv Fitt/Instagram

Livv Fitt/Instagram

Напомним, ранее Livv Fitt продемонстрировала стройную фигуру в черном кружевном белье с подтяжками.

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